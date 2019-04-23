"Жалко ее": 37-летняя Бритни Спирс шокировала своим видом после психлечебницы (фото)
11:20, 23 апреля 2019Мир
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37-летняя артистка со спутанными длинными волосами выглядит отрешенной.
Американскую певицу Бритни Спирс заметили на выходе из отеля после пребывания в психиатрической лечебнице, где она находилась, по неподтвержденным данным, с января.
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Фото, на которых певица выглядит отрешенной и неопрятной, появились в сети.
37-летняя артистка со спутанными длинными волосами выглядит отрешенной. Создается впечатление, что она не совсем контролирует происходящее. Кроме того, звезда сильно поправилась.
"Жалко ее", "Она будто снова пьет", - поделились своими впечатлениями пользователи.
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