Пенсионер подал в суд на голливудскую актрису за сломанные ребра

Инцидент произошел с Гвинет Пэлтроу почти три года назад.

72-летний мужчина из Юты Терри Сандерсон требует от знаменитой голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу 3,1 миллиона долларов за нанесение телесных повреждений, которые он получил от актрисы во время катания на лыжах в 2016 году.

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Об этом сообщает Daily Mail. По словам Терри Сандерсона, он в суд на актрису он подал только сейчас, спустя почти три года после инцидента, так как до этого долгое время лечился в клинике.

Несчастный случай произошел в Долине Оленей горнолыжного курорта Парк-Сити в США. По словам Терри, он катался на лыжах, когда услышал "истеричный крик и почувствовал сильный удар в спину" – Гвинет Пэлтроу потеряла управление и врезалась в мужчину.

Сбив Терри с ног, актриса не стала помогать ему, а просто поднялась и продолжила катание. Мужчине даже не помог инструктор Пэлтроу, а лишь заявил, что инцидент произошел не по вине Гвинет.

Сандерсон получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом четырех ребер. Мужчина долгое время лежал в снегу и ждал помощи.Теперь же пострадавший требует от Пэлтроу 3, 1 миллиона долларов за моральный ущерб и траты на лечение.

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