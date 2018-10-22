Скандинавские банки заморозили активы российского олигарха

Борис Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США, однако, Европа не ввела санкции против Бориса Ротенберга, поскольку он является гражданином Финляндии.

Еще в 2014 году против российского бизнесмена Бориса Ротенберга были введены санкции США из-за его роли в конфликте с Украиной и связях с президентом Путиным.

Теперь стало известно, что Ротенберг подал в суд, обвинив четыре скандинавских банка в нарушении контрактов на обслуживание, сообщает Reuters со ссылкой на информацию суда, передает Голос Америки.

"Наконец! США ввели санкции против Бориса Ротенберга, гражданина Финляндии, но также приближенного к Путину миллиардера, 20 марта 2014 года. Только теперь его счета в скандинавских банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожены", - прокомментировал информацию о заморозке активов аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Эту новость также приветствовал бизнесмен и правозащитник Билл Браудер, который некогда был крупнейшим иностранным инвестором в России, а теперь активно критикует политику РФ.

"Согласно сообщениям российской прессы, счета Бориса Ротенберга, друга Путина по дзюдо и одного из крупнейших российских олигархов, заморожены в Danske Bank и Nordea Bank", - написал Браудер.

Борис Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США, однако, Европа не ввела санкции против Бориса Ротенберга, ибо он является гражданином Финляндии.

В поданном 4 октября в суд в Хельсинки иске говорится о банках Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank, сообщает Reuters.

Для того, чтобы беспрепятственно вести бизнес с США, европейские банки должны придерживаться американского режима санкций.

В Danske Bank подтвердили Reuters, что в банке проинформированы о заявлениях Ротенберга, однако, "не могут комментировать ситуацию с этим лицом из-за корпоративной политики".

Представитель банка добавил, что после скандала в эстонском подразделении банка с отмыванием средств, Danske "очень серьезно относится к предотвращению отмыванию средств и санкций и прилагает значительные усилия, чтобы убедиться, что все нормативные акты выполняются".

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что крупнейший в Дании Danske Bank провел сомнительные «зеркальные сделки» для российских клиентов на 8,5 миллиардов евро. И это только за один год.