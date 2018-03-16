Леди Гага, Майли Сайрус, Coldplay: на пенсию Элтона Джона проводят записью двойного альбома его хитов

11:11, 16 марта 2018
Мир
110
REUTERS

Читайте такжеВыходка фаната едва не стоила Элтону Джону выбитых зубов (видео)

Об этом сообщает Rolling Stone. В работе примут участие Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит.

"Это всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", - заявил по этому поводу Элтон Джон.

Диски Revamp и Restoration будут выпущены 6 апреля.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в январе Элтон Джон официально объявил о завершении гастрольной карьеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Элтон Джон