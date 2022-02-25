Власти Луганщины отрицают информацию о захвате ряда населенных пунктов.

В Луганской ОГА назвали фейком информацию о том, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Не верьте фейкам! Луганщина не сдается! Сейчас в сети распространяют сплетни, что якобы Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине - ложь!!! Были, есть и будут Украина", - подчеркнул он.

По словам Гайдая, города функционируют в нормальном режиме - "насколько это возможно в сегодняшних условиях".

Кроме того, он назвал фейком и сообщение о том, что в населенный пункт Горное заехали российские танки.

По данным ОГА, сегодня вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потери оккупантам.

Украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.

Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.

В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Кроме того, бронегрупа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.

Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.

Также в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.

Понеся значительные потери, российские подразделения спасались бегством с поля боя в направлении границы РФ.

"Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам", - подчеркнул Гайдай.

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