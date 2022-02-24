Сейчас Трипольская ТЭС работает.

На территорию Каховской ГЭС о зашли сегодня после 11:00 неизвестные вооруженные лица.

Об этом сообщает пресс-служба "Минэнерго".

На плотине Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков. Произошел взрыв на Трипольской ТЭС, станция работает.