На территорию Каховской ГЭС о зашли сегодня после 11:00 неизвестные вооруженные лица.
Об этом сообщает пресс-служба "Минэнерго".
На плотине Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков. Произошел взрыв на Трипольской ТЭС, станция работает.
Сейчас Трипольская ТЭС работает.
На территорию Каховской ГЭС о зашли сегодня после 11:00 неизвестные вооруженные лица.
Об этом сообщает пресс-служба "Минэнерго".
На плотине Каховской ГЭС стоят танки без опознавательных знаков. Произошел взрыв на Трипольской ТЭС, станция работает.