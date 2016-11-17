ОБСЕ констатирует резкое увеличение обстрелов на Донбассе и рекордное количество взрывов (карта, инфографика)

13:51, 17 ноября 2016
Война
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Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют резкое увеличение обстрелов в зоне АТО на Донбассе.

Інфоргафіка ОБСЕ / twitter.com/osce_ru

Об этом заявил первый заместитель руководителя миссии в Украине Александр Хуг, говорится в Twitter ОБСЕ.

Так, количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ, рекордно высокое с начала года.

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Кроме того, по его словам, количество обстрелов на прошлой неделе увеличилось на 150% по сравнению с предыдущей неделей.

Вместе с тем, как отмечается, на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 3,444 взрыва, вызванных бомбометальними установками, танками, артиллерией, ракетными системами залпового огня - также рекордное количество за год.

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