ОБСЕ констатирует резкое увеличение обстрелов на Донбассе и рекордное количество взрывов (карта, инфографика)

Об этом заявил первый заместитель руководителя миссии в Украине Александр Хуг, говорится в Twitter ОБСЕ.

Так, количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ, рекордно высокое с начала года.

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Кроме того, по его словам, количество обстрелов на прошлой неделе увеличилось на 150% по сравнению с предыдущей неделей.

#ОБСЕ Хуг: много взрывов и др нарушений режима прекращения огня происх в и вокруг населенных пунктов на вост #Украинаpic.twitter.com/ulxZ01niPt — ОБСЕ (@osce_ru) 17 ноября 2016 г.

Вместе с тем, как отмечается, на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 3,444 взрыва, вызванных бомбометальними установками, танками, артиллерией, ракетными системами залпового огня - также рекордное количество за год.