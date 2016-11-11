Наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями ожесточенных боев на Донбассе в течение последних дней - Хуг
Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями ожесточенных боев на Донбассе: за три дня (с 7 по 9 ноября) зафиксировано более 4 тыс. нарушений режима «тишины», за прошедшую неделю - более 7 тысяч.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.
Читайте такжеСитуация с безопасностью на линии столкновения на Донбассе ухудшается – ОБСЕ
«Ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели СММ стали свидетелями особенно ожесточенных боев в «горячих точках» на всей территории Донбасса», - подчеркнул он.
«На прошлой неделе в целом мы зарегистрировали почти 7 тысяч нарушений режима прекращения огня. До среды этой недели показатели зафиксированных нарушений составили выше этой отметки. Общее количество нарушений было больше 4 тысяч только за период с понедельника до среды», - добавил Хуг.
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, еще 1 ранен.