Наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями ожесточенных боев на Донбассе в течение последних дней - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

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«Ситуация безопасности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели СММ стали свидетелями особенно ожесточенных боев в «горячих точках» на всей территории Донбасса», - подчеркнул он.

«На прошлой неделе в целом мы зарегистрировали почти 7 тысяч нарушений режима прекращения огня. До среды этой недели показатели зафиксированных нарушений составили выше этой отметки. Общее количество нарушений было больше 4 тысяч только за период с понедельника до среды», - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, еще 1 ранен.