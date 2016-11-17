На Донбассе "засветился" офицер химических войск России (фото)

Об этом говорится в расследования международного сообщества InformNapalm

Он находился на заводе химреактивов в Донецке, где размещена так называемая "100-я отдельная мотострелковой бригада".

Фото найдено в социальном профиле россиянина Владимира Вахрушева, на нем отчетливо видны петличные знаки войск РХБЗ главного фигуранта расследования.

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Согласно анализа фотографий социальных профилей и дружественных контактов, с 2012 года Вахрушев служит в 28-й бригаде РХБЗ в/ч 65363 дислоцированной в г. Камышин, Волгоградская область. В 2013 году получил звание капитана.

"Судя по петличкам в Донецке, Вахрушев не изменил профессии как в России, так и на оккупированном Донбассе, но уже в составе смешанных российско-террористических войск руководил РХБЗ. Но при этом за короткий срок смог дослужится до майора", - говорится в расследовании.

Ранее в InformNapalm идентифицировали артиллеристов 7-й военной базы Минобороны РФ, причастных к обстрелам Украины из-за "поребрика" в сентябре-ноябре 2014 года.