Украинские военные возобновили аэродромные средства связи в зоне АТО (видео)

10:21, 17 ноября 2016
Война
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Система была повреждена боевиками в 2014 году.

В зоне АТО на одном из аэродромов восстановили поврежденную боевиками в 2014 году систему связи.

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Об этом сообщает Военное телевидение Украины на своем YouTube-канале.

Работу системы проверили с помощью самолета Ан-26.

Напомним, на горе Карачун Донецкой области произошел подъем телевизионной башни, которая была разрушена в 2014 году во время боевых действий под Славянском.

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