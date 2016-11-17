Украинские военные возобновили аэродромные средства связи в зоне АТО (видео)

В зоне АТО на одном из аэродромов восстановили поврежденную боевиками в 2014 году систему связи.

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Об этом сообщает Военное телевидение Украины на своем YouTube-канале.

Работу системы проверили с помощью самолета Ан-26.

Напомним, на горе Карачун Донецкой области произошел подъем телевизионной башни, которая была разрушена в 2014 году во время боевых действий под Славянском.