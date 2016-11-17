Украинские военные возобновили аэродромные средства связи в зоне АТО (видео)
10:21, 17 ноября 2016Война
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Система была повреждена боевиками в 2014 году.
В зоне АТО на одном из аэродромов восстановили поврежденную боевиками в 2014 году систему связи.
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Об этом сообщает Военное телевидение Украины на своем YouTube-канале.
Работу системы проверили с помощью самолета Ан-26.
Напомним, на горе Карачун Донецкой области произошел подъем телевизионной башни, которая была разрушена в 2014 году во время боевых действий под Славянском.
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