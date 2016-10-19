Завтра на горе Карачун начнут поднимать разрушенную в 2014 году телевышку – Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Осмотрел реальное состояние дел с телевышкой на Карачуне. Сегодня доваривают элементы мачты. Завтра, если будет благоприятная погода, начнут ее поднимать наверх», - написал руководитель ОВГА.

По его словам, останется закрепить телевышку, закрепить оттяжки, установить передающее оборудование.

Жебривский подчеркнул, что в первую очередь будет установлен передатчик Первого Национального.

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Как сообщал УНИАН, ранее Мининформполитики заявляло о планах восстановить телевышку на горе Карачун до конца сентября.

В начале июля 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков телевышка на Карачуне упала, в результате на значительной территории северной части Донецкой области прекратилось вещание украинских СМИ.

5 июля 2016-го было объявлено, что под Славянском на горе Карачун начинается монтаж новой телевышки.