Завтра на горе Карачун начнут поднимать разрушенную в 2014 году телевышку – Жебривский
Завтра при благоприятной погоде на горе Карачун в Донецкой области начнут подъем телевизионной вышки, которая была разрушена в 2014 году во время боевых действий под Славянском.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«Осмотрел реальное состояние дел с телевышкой на Карачуне. Сегодня доваривают элементы мачты. Завтра, если будет благоприятная погода, начнут ее поднимать наверх», - написал руководитель ОВГА.
По его словам, останется закрепить телевышку, закрепить оттяжки, установить передающее оборудование.
Жебривский подчеркнул, что в первую очередь будет установлен передатчик Первого Национального.
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Как сообщал УНИАН, ранее Мининформполитики заявляло о планах восстановить телевышку на горе Карачун до конца сентября.
В начале июля 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков телевышка на Карачуне упала, в результате на значительной территории северной части Донецкой области прекратилось вещание украинских СМИ.
5 июля 2016-го было объявлено, что под Славянском на горе Карачун начинается монтаж новой телевышки.