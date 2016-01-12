В Донецке боевики обстреляли из миномета собственные позиции: один погиб, трое ранены - разведка
В оккупированном Донецке боевики обстреляли из миномета собственные позиции, в результате один боевик погиб и трое получили ранения.
Об этом сообщило главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"9 января в Донецке возле "Вольво-центра" в результате "дружественного" минометного обстрела погиб один военнослужащий (террористов), еще трое получили ранения", – сказано в сообщении.
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В сообщении отмечается также, что российское оккупационное командование демонстрирует пренебрежение к потребностям наемников из числа жителей оккупированных территорий.
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"Установлены факты игнорирования командирами обращений членов семей боевиков о предоставлении помощи на погребение погибших участников вооруженных формирований", – сказано в сообщении.
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Кроме того, зафиксированы очередные случаи неподчинения и невыполнения приказов командования со стороны младшего командного состава оккупационных войск.