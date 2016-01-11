На Донбассе пьяный командир подразделения российских оккупантов застрелил подчиненного - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Отмечены очередные случаи уголовных преступлений, совершенных личным составом российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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В частности, 9 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, командир взвода мотострелкового соединения 1 АК застрелил своего подчиненного.

По данным разведки, с целью сокрытия указанного инцидента от высшего командования и дискредитации украинской стороны факт гибели военнослужащего планируется осветить как следствие обстрела силами АТО.

Кроме того, сообщается, что 8 января в Енакиево группа из 5 военнослужащих одного из подразделений 1 АК, который дислоцируется в Донецке, совершила вооруженное нападение и ограбила автомобильную газозаправочную станцию.

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