Юрий Капустенский погиб во время учебно-тренировочного полета.

В Самборе Львовской области попрощались с погибшим курсантом первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Юрием Капустенским. Об этом сообщили в Самборском городском совете.

17-летний курсант погиб 27 июля во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift. Похоронили молодого пилота со всеми воинскими почестями на Мемориале Героям Украины. У него остались родители, две сестры, бабушки и дедушки.

"Вчера на площади Памяти многолюдной общиной встретили погибшего авиатора, а сегодня в последний раз провели его по улицам родного города к месту последнего упокоения. Прощание состоялось в зале органной и камерной музыки. Слишком короткую жизнь отмерила судьба Юрию. Он даже не успел отметить свое совершеннолетие", – рассказали в Самборском горсовете.

Видео дня

Юрий Капустенский в прошлом году стал выпускником Самборского лицея "Лидер". Одноклассники и учителя вспоминают его только с положительной стороны: "Добрый, искренний, спокойный и веселый". В то же время отмечают его ум и способности в учебе.

"Он был настоящим другом, его любили все, кто его знал", - вспоминают о Юрии.

Он с детства он мечтал о небе.

"В школе на уроках он делал самолеты из линеек и школьных принадлежностей. Говорил, что обязательно будет летать", – рассказывают его одноклассники. Учителя добавляют, что и Юрий слышать не хотел о других профессиях – мечтал стать пилотом.

В университете, где учился пилот, тоже отмечают ум юноши и с теплом говорят о дружбе с Юрием.

"Учиться на военного летчика нелегко. И очень ответственно. Здесь очень строгий отбор. Нужно не только хорошо учиться, еще и быстро ориентироваться, иметь соответствующую физическую подготовку. Это все и о Юре. Он был серьезным и ответственным", – говорят курсанты.

Гибель Юрия Капустенского

27 июля в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба сообщили о трагедии. Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант-первокурсник.

"С грустью сообщаем, что сегодня, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил. Причины катастрофы устанавливаются", – говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно, что курсанта звали Юрий Капустенский. Ему было всего 17 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: