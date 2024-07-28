Парень учился на первом курсе.

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который погиб во время учебного полета 27 июля, звали Юрий Капустенский.

Об этом сообщается на странице Самборского городского совета в социальной сети Facebook. Отмечается, что погибшему парню было всего 17 лет. О дате прощания с ним должны сообщить дополнительно.

"Еще одна невосполнимая потеря общины. Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб самборчанин - курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Капустенский Юрий Игоревич 23.10.2006 года рождения", - говорится в сообщении. Видео дня

Гибель курсанта во время учений

Вчера на Facebook-странице Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба появилось сообщение о трагической гибели одного из курсантов.

Сообщалось, что катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета на сверхлегком самолете К-10 Swift. На место аварии вызвали следователей и профильных специалистов.

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