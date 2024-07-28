Курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который погиб во время учебного полета 27 июля, звали Юрий Капустенский.
Об этом сообщается на странице Самборского городского совета в социальной сети Facebook. Отмечается, что погибшему парню было всего 17 лет. О дате прощания с ним должны сообщить дополнительно.
"Еще одна невосполнимая потеря общины. Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб самборчанин - курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Капустенский Юрий Игоревич 23.10.2006 года рождения", - говорится в сообщении.Видео дня
Гибель курсанта во время учений
Вчера на Facebook-странице Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба появилось сообщение о трагической гибели одного из курсантов.
Сообщалось, что катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета на сверхлегком самолете К-10 Swift. На место аварии вызвали следователей и профильных специалистов.