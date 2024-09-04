Эксперт отмечает, что Думу подозревают в подыгрывании российским силам.

Информация о том, что Офис Президента рассматривает кандидатуру главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы на должность заместителя главы ОП вместо уволенного Ростислава Шурмы выглядит фейком. Ведь есть сомнения относительно профессионализма Думы, кроме того она может подыгрывать российским силам. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Я скорее поверю в то, что против нее (Думы - ред.) открыто уголовное дело, чем в то, что она станет заместителем Ермака", - написал Шнайдер на своей странице в Facebook.

Он добавил, что АРМА при руководстве Думы берется только за громкие и медийные дела, на которых пытается пиариться. А имущество, которое бы на самом деле приносило пользу, Агентство почему-то игнорирует.

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В то же время эксперт напомнил, что Думу подозревают в подыгрывании российским силам.

"Меня очень удивило, что в ТГ каналах начала появляться информация о том, что ОП рассматривает на должность Шурмы нынешнюю главу АРМА - Елену Думу. Очень странная история, если вспомнить, что именно бездействие этой чиновницы привели к тому, что Украина чуть не потеряла яхту кума Путина Виктора Медведчука, стоимостью 8,5 миллиардов гривен. У журналистов это зародило некоторые подозрения о том, что Дума может сознательно или бессознательно подыгрывать российским силам. Напомню, ей вменяли тесные связи с предателем и агентом фсб Олегом Кулиничем, которого задержала СБУ. Также Дума участвовала в пресс-конференции по дискредитации Украины перед американскими партнерами", - написал Шнайдер.

Напомним, некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что Офис Президента рассматривает кандидатуру Думы на должность заместителя главы ОП Андрея Ермака, вместо Ростислава Шурмы, которого во вторник Президент Украины Владимир Зеленский уволил своим указом.