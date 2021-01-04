За месяц Википедию посетили более 90 миллионов раз, что на 26% превышает показатель 2019 года.

В течение 2020 года украинскую Википедию посетили на 21% больше раз, чем в 2019 году. Всего в прошлом году просмотрели 855,1 млн страниц, а годом ранее — 707,5 млн страниц.

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Об этом говорится в сообщении украинской Википедии.

Это позволило занять украинской Википедии 17 место в мире. За месяц ее посетили более 90 млн раз, что на 26% превышает показатель 2019 года.

В 2019 году она занимала 16 место в мире, то есть в этом году она пропустила одну страну вперед — ею стала Турция. Причина в том, что турецкая Википедия была запрещена в прошлом году.

В то же время корейская и чешская Википедия, которые еще в 2018 году были впереди украинской Википедии, отстали от нее еще больше. Также украинская Википедия ближе к шведской, которая годами остается популярнее украинской.

Украинская Википедия: справка

Сейчас украинская Википедия включает более миллиона статей, написанных исключительно на украинском языке, более 126 тысяч авторов, примерно 3 500 которых дописывали в декабре 2020 года. Уже несколько лет подряд украинская Википедия демонстрирует стабильный рост, поэтому можно ожидать его продолжения в 2021 году.

Википедия, в том числе и украинская, не является надежным источником в научном смысле и призывает читателей искать медицинские советы в других местах. Также она не является новостным сайтом или каталогом любой информации в мире. Однако это один из самых популярных сайтов, формат которого позволяет добавлять ценную энциклопедическую информацию в режиме реального времени.

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Автор: УНИАН