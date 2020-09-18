В пресс-службе предположили, что модераторы пошли на "переименование" из-за растущего употребления "Kyiv" в англоязычных источниках.

В четверг, 17 сентября, всемирная энциклопедия Википедия исправила в английской версии написания украинской столицы латиницей с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сообщили в пресс-службе украинской версии энциклопедии, Википедия.

Читайте такжеKyiv not Kiev: ВВС изменяет написание украинской столицы

Мы еще не до конца в это поверили и ждем, или вдруг не скажут, что это розыгрыш, но... на девятнадцатом году существования статьи, после многих заблокированных пользователей и пятнадцати архивных страниц обсуждения названия, тринадцатой попыткой статью Kiev в англоязычной Википедии было переименовано в Kyiv, - говорится в сообщении.

В пресс-службе предположили, что модераторы пошли на "переименование" из-за растущего употребления "Kyiv" в англоязычных источниках.

Кроме того, 15 сентября украинская Википедия по количеству статей поднялась на 17 место среди 303 языковых разделов. По состоянию на 10:00 вторника на украинском было опубликовано уже 1043469 статей.

Читайте новости на похожую тематику

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ