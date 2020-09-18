В четверг, 17 сентября, всемирная энциклопедия Википедия исправила в английской версии написания украинской столицы латиницей с "Kiev" на "Kyiv".
Об этом сообщили в пресс-службе украинской версии энциклопедии, Википедия.
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Мы еще не до конца в это поверили и ждем, или вдруг не скажут, что это розыгрыш, но... на девятнадцатом году существования статьи, после многих заблокированных пользователей и пятнадцати архивных страниц обсуждения названия, тринадцатой попыткой статью Kiev в англоязычной Википедии было переименовано в Kyiv, - говорится в сообщении.
В пресс-службе предположили, что модераторы пошли на "переименование" из-за растущего употребления "Kyiv" в англоязычных источниках.
Кроме того, 15 сентября украинская Википедия по количеству статей поднялась на 17 место среди 303 языковых разделов. По состоянию на 10:00 вторника на украинском было опубликовано уже 1043469 статей.
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