Young Business Club приносит искренние извинения руководительнице Патронатной службы "Азова" Елене Толкачевой, военным полка "Азов", а также всем украинским защитникам и патриотам за недостойное поведение координатора форума молодых предпринимателей Young Business Club 26 октября в Киеве.

Расцениваем действия нашей бывшей сотрудницы как недопустимые и антиукраинские. Мы хорошо понимаем, что именно существование нашего государства, наши права и свободы и собственно наличие условий для проведения деловых и культурных мероприятий возможно сегодня благодаря нашим защитникам и защитницам. И, исходя из этого понимания, Young Business Club давно и системно поддерживает разные подразделения Сил обороны Украины.

Мы постоянно работаем над корпоративной культурой, частью которой является безоговорочное уважение к ВСУ, и доносим эту позицию руководства клуба каждому работнику коллектива, численность которого насчитывает более 70 человек. Считаем своей недоработкой, что эта позиция, как оказалось, не была осознана координатором форума, в результате чего и произошел досадный инцидент.

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Указанная сотрудница уволена. Другие работники, в семьях многих из которых есть военнослужащие, также приносят извинения за действия своей бывшей коллеги, выражают полную поддержку и уважение украинским защитникам и защитницам.