Украинские крестьяне редко ходят в церковь, но считают себя верующими

Большинство сельских жителей редко посещают церковь, но считают себя верующими людьми.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведенного институтом.

В частности, подавляющее большинство сельских жителей Украины (79,3%) считает себя верующими людьми. Не причисляет себя к верующим каждый шестой житель села (15,3%), а 5,4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Почти половина жителей сел (45,7%) посещает церковь несколько раз в году (по праздникам). Более четверти сельского населения (26,0%) ходит в церковь несколько раз в месяц (по выходным), несколько раз в неделю – 5,3%. Не посещает церковь вообще каждый пятый респондент (20,6%). Затруднились ответить на этот вопрос 2,4% опрошенных.

В Институте Горшенина отмечают, что, согласно результатам исследования, почти половина сельского населения (46,6%) считает, что уровень морали в селе выше, чем в городе.

Комментируя результаты исследования, народный депутат Украины от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ высказала мнение, что вера не обязательно связана с посещением церкви. «Я скажу откровенно – я атеист, но я не могу понять, почему вопросы веры связывают с вопросом посещения церкви или соблюдения каких-то обрядов. В моем представлении вера – это личное дело человека, и совсем не обязательно этот момент должен быть публичным. А посещение церкви, участие в каких-то соответствующих мероприятиях – это публичные действия», - отметила депутат.

По мнению А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, человек не обязательно должен ходить в церковь, если он верит в Бога. «Поэтому я тут (в данных исследования) противоречия не вижу», - сказала депутат.

Она считает, что уровень морали зависит не от типа населенного пункта, а от количества негативной информации, которая воздействует на людей. «Если говорить о морали, то судить можно о проявлениях человеческой натуры: уровень преступности, например, уровень культуры – культуры общения, культуры поведения. Ведь мораль – это подчинение каким-то общепринятым правилам, которые требуют от человека хороших поступков. Так вот, если говорить с этой точки зрения, я не думаю, что сегодня можно сказать, что чем-то сельская среда отличается от городской», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

По ее мнению, негативные явления в обществе - пьянство, алкоголизм, наркомания, преступность – в равной степени распространены и в селах, и в городах.

Другое дело, отметила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, что концентрация живущих в городах выше, и поэтому плотность таких «проступков» тоже выше. «Там, где выше плотность населения, выше также мобильность людей (в крупных населенных пунктах, в крупных городах), информация передается быстрее и становится более доступной людям, в том числе молодым, – с неустойчивым мировоззрением и отношением к вопросам морали, которые еще не сформировались как личности и не могут противостоять негативному воздействию общественной среды. В этом смысле они более подвержены негативному влиянию в крупных городах, потому что позитивное влияние сегодня очень ограничено вообще – доступ к литературе, доступ к хорошим фильмам, доступ к библиотекам, посещение культурных мероприятий. Сегодня доступ ко всему этому в городах очень резко ограничен деньгами, потому что любое посещение культурного мероприятия, как правило, требует финансовых затрат. Поэтому негативные факторы оказывают влияние как на молодежь в сельской местности, так и на городскую», - считает народный депутат.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах, расположенных в 24-х областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.