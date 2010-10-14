Укрзализныця: все железнодорожные переезды соответствуют нормам

Сегодня в Украине все железнодорожные переезды соответствуют нормам. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей МИХАЛЬЧУК.

По его словам, ежегодно осенью проводится осмотр всех переездов, в котором принимают участие представители местных властей и ГАИ. По результатам осмотра составляется акт, и в случае выявления нарушений - они устраняются.

Как сказал С.МИХАЛЬЧУК, основными причинами ДТП на переездах является нарушение правил движения через ж/д переезды: проезд на запрещающий сигнал светофорной или звуковой сигнализации, объезд закрытого шлагбаума и въезд автотранспорта в бок поезда при исправно работающей сигнализации.

К примеру, с 2003 г. было 33 случая въезда в бок поезда. «То есть, поезд уже находится на ж/д переезде, и в 10, 20 или 30-й вагон грузового поезда въезжает автомобиль. В 2010 году таких наездов было 9», - сообщил С.МИХАЛЬЧУК.

При этом он отметил, что на переездах с дежурным нарушений правил проезда переездов приблизительно в 2 раза больше, чем без дежурного.

Тем не менее, статистика показывает тенденцию к снижению ДТП на переездах с 2003 года. «С 2003 до 2007 года тенденция к снижению ДТП на переездах составляла до 15% в год, в 2007 г. был значительный рост, и с 2007 г. по сегодня есть постоянное стабильное уменьшение на 10-15%», - отметил он. В частности, в 2004 г. было 140 ДТП, в 2007 г. - 189, в 2009 г. - 108 ДТП на переездах, за 9 месяцев т.г. - 87 ДТП. С.МИХАЛЬЧУК также отметил тенденцию к уменьшению травмированных при таких ДТП: в 2004 г. травмировано 112, погибло 42 человека, в 2009 г. - травмировано 50, погибло 34 человека.

По мнению С.МИХАЛЬЧУКА, водителям необходимо понимать всю опасность при нарушении правил проезда через ж/д пути. «Сегодня человек, когда видит на автоперекрестке красный сигнал, он не будет ехать, а почему-то если они видят на ж/д переезде красный мигающий сигнал, - они едут», - отметил он.

С.МИХАЛЬЧУК сообщил, что ведомство несколько лет инициирует введение наказания в виде лишения прав за нарушение правил при проезде переездов, ведь сегодня за это наказывают только штрафом в 420 грн.