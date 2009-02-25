Почем квартиры от банка «Надра»?

Вкладчики банка «Надра» смогут обменять свои депозиты на квартиры и другое залоговое имущество, находящееся в собственности этого банка. Насколько законен такой обмен и какие трудности могут возникнуть у вкладчиков банка, выясняло «Дело».

По информации временного администратора банка «Надра» Валентины Жуковской, юристы финучреждения заканчивают разрабатывать механизм возмещения вкладов залоговым имуществом. На данный момент банк работает над созданием базы залогового имущества, которое будет использоваться для зачета депозитов, срок которых истек. «Например, у человека есть депозит в банке «Надра», но его не хватает, чтобы возместить 100% стоимости квартиры. Тогда мы будем осуществлять так называемый перевод долга. То есть на ту часть стоимости квартиры, которая окажется не погашенной за счет депозита, мы переоформим кредит», — приводит один из возможных механизмов Жуковская.

Опрошенные «Делом» юристы отмечают, что инициатива временного администратора вполне законна, но ее реализация на практике может столкнуться со значительными трудностями. «Это довольно сложная практика — свести воедино интересы заемщика и вкладчика, но если есть обоюдная воля двух сторон (банка и его вкладчика, то с точки зрения закона нет никаких препятствий для осуществления сделки», — считает старший партнер юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. Эксперт говорит, что наиболее спорным вопросом может стать оценочная стоимость квартиры. «Если вкладчик не согласен с ценой квартиры, его никто не может заставить обменять ее на свой депозит», — говорит Марченко. С другой стороны, кроме вкладчика и банка, есть еще и заемщик (взявший кредит на квартиру), которому совсем не безразлична ее новая оценочная стоимость. «Когда банк первый раз выдавал кредит на квартиру, то финучреждение и заемщик оценили ее и согласились, что предмет ипотеки стоит определенную сумму, — говорит управляющий партнер компании Best Credit AntiCollection Роман Кокшаров. — Сейчас нужно переоценивать квартиру заново, привлекая для этого независимого оценщика. Но, по закону, оценщик может уценить объект не более чем на 40% от его стоимости». Возникает вопрос: 40% от какой стоимости? Если от сегодняшней рыночной, тогда с такой оценкой не согласится заемщик, так как этих денег, скорее всего, не хватит, чтобы покрыть сумму кредита. Если от предыдущей стоимости (времени, когда выдавался кредит), то не согласится вкладчик, которому, по сути, придется покупать квартиру дороже, чем ее сегодняшняя рыночная цена.

Кроме проблем с оценкой, не совсем ясным является вопрос, как оформлять такой договор. Роман Марченко считает, что в данном случае возможны два варианта оформления сделки: по договору мены либо по договору переуступки права требования. «Если банк оформил недвижимость на себя, то вкладчик просто меняет свой депозит на квартиру. Если не оформил — сделка будет проводиться по уступке права требования, что подразумевает заключение трехстороннего договора между вкладчиком, банком и заемщиком», — рассказывает эксперт. По его мнению, вкладчику выгоднее мена, потому что в таком случае он будет иметь дело только с банком, а не с «непонятным» заемщиком, отдавшим залоговое жилье.

Несмотря на все возможные трудности, юристы не видят законодательных причин, по которым депозиты нескольких вкладчиков не могли бы быть обменяны на одну квартиру (естественно, при согласии всех участников сделки).