Преступная группа в Донецке за полгода ”отмыла” более 100 млн. грн.

В Донецке пресечена деятельность организованной преступной группы из 12 человек, которая за полгода "отмыла" более 100 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, члены ОПГ зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по "отмыванию денег". От каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% перечисленных сумм. Добытые незаконным путем деньги дельцы вкладывали в легальный бизнес, на приобретение автомобилей и недвижимости.

В результате проведенной операции сотрудники милиции задержали одного из членов ОПГ, когда тот перевозил более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати.

В результате проведенных обысков оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.

На личное имущество и банковские счета членов ОПГ наложены аресты на сумму, превышающую 1 млн. грн. Ведется следствие.