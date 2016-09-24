Годовщина блокады Крыма: на админгранице с полуостровом состоялось шествие (фоторепортаж, видео)

Участники акции с флагами Украины и крымских татар подошли к админгранице, сообщает Крым.Реалии.

Согласно сообщению, возглавляли шествие лидер акции Ленур Ислямов и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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В Геническом районе Херсонской области 24 сентября, в годовщину гражданской акции по блокаде Крыма, планируют провести серию мероприятий.

Напомним, в сентябре 2015 года крымские татары на админгранице из АРК в Херсонской области проводили акцию по блокированию выезда грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами.

Также организаторы акции требовали освобождения политзаключенных, прекращения давления на независимые СМИ, беспрепятственного въезда для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий против крымских татар.

16 января активисты блокады Крыма оставили свои блокпосты и с 1 февраля намеревались контролировать работу таможенников и пограничников в пунктах пропуска «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак» с целью выполнения постановления Кабмина о запрете торговли с Крымом.

Согласно постановлению Кабмина № 1035 от 16.12.2015 г. Украина прекратила торговые отношения с Крымом с 17 января 2016 года.