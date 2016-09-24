На админгранице с оккупированным Крымом отмечают годовщину блокады полуострова

Об этом заявил координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, сообщает 112.ua.

По его словам, запланированы автопробег к КПВВ "Чонгар" и проведение там акции протеста.

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"Мы уже сейчас собираем большую автоколонну, которая будет собираться на пункте пропуска перед Азовским постом ГАИ. Дальше у нас движение автоколонны, которая прибывает в Херсон из Одессы, из Новоалексеевского района, из Геническа, из Мелитополя. Крымские уже тоже пришли (из Крыма вышли). Все вместе формируем колонну с государственными и крымскотатарскими флагами, начинаем движение в сторону села Чонгар до пункта пропуска КПВВ "Чонгар". Там у нас акция: маршем проходим вплоть до российских позиций во главе с депутатом Верховной Рады Рефатом Чубаровым", - рассказал Ислямов.

Говоря о возможных провокациях, которых накануне опасались в Госпогранслужбе, Ислямов заявил, что если они и будут, то останутся на совести РФ.

"Все провокации, которые они будут делать, остаются на их совести. Основная провокация – это то, что они сейчас не дают свободной Украине укрепиться, пытаются нам здесь всяческим образом помешать, оправдывая захват наших территорий. Мы не дадим им там спокойно себя чувствовать, мы каждый день будем делать так, чтоб они чувствовали, что они там оккупанты и их там никто не ждал", - заявил он.

"Сегодня будет запуск шаров (воздушных - УНИАН) с листовками, которые мы туда закидываем, мы сейчас установили украинское радио, которое вещает туда на оккупированную территорию, и это тоже элемент прорыва антиблокады, которая там сейчас существует", - добавил Ислямов.

Напомним, 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменила формат.

Ее участники готовились к совместному с украинскими пограничниками несению службы в составе объединения "Аскер". Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что зачеты по результатам спецподготовки сдали 33 из 60 активистов.