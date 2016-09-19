"Квартирный скандал": Лещенко заявляет, что НАБУ путает понятия "заем, кредит и подарок"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на брифинге.

“Оперативная проверка НАБУ подтвердила, что мои средства на приобретение жилья являются полностью легальными и заработанными честно до прихода в политику”, - сказал Лещенко.

Также он добавил, что в отношении спорных моментов приобретения им квартиры “точку поставит НАПК и суд”.

Вместе с тем Лещенко считает, что резонанс вокруг приобретения квартиры связан с атакой на него со стороны коррупционеров.

“За нами, антикоррупционерами, ведется незаконная слежка, прослушивание наших телефонов и сбор конфиденциальных данных. Выброс в Интернет был сделан через несколько часов после операции (в отношении квартиры — УНИАН). Конфиденциальная информация была незаконно получена и сманипулирована коррупционерами, с которыми я веду борьбу...”, - заявил Лещенко.

Вместе с тем Лещенко не прокомментировал заявление председателя НАБУ Артема Сытника о признаках административного правонарушения при получении им беспроцентного займа на приобретение жилья.

“Этот вопрос будет изучен сначала НАПК, а затем судом. НАБУ, когда делало свой вывод, переплутало различные правоотношения, такие как заем, кредит, подарок. Я готовлю на эту тему подробное объяснение для НАПК”, - заверил депутат.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

Сегодня, 19 сентября, директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.

«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – снятые средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.

Также он заявил, что во время проверки по поводу приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений, материалы проверки будут переданы НАПК.