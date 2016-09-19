"Квартирный скандал": Лещенко заявляет, что НАБУ путает понятия "заем, кредит и подарок"
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявляет, что проверка Национального антикоррупционного бюро доказала законность приобретения им квартиры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на брифинге.
“Оперативная проверка НАБУ подтвердила, что мои средства на приобретение жилья являются полностью легальными и заработанными честно до прихода в политику”, - сказал Лещенко.
Также он добавил, что в отношении спорных моментов приобретения им квартиры “точку поставит НАПК и суд”.
Вместе с тем Лещенко считает, что резонанс вокруг приобретения квартиры связан с атакой на него со стороны коррупционеров.
“За нами, антикоррупционерами, ведется незаконная слежка, прослушивание наших телефонов и сбор конфиденциальных данных. Выброс в Интернет был сделан через несколько часов после операции (в отношении квартиры — УНИАН). Конфиденциальная информация была незаконно получена и сманипулирована коррупционерами, с которыми я веду борьбу...”, - заявил Лещенко.
Вместе с тем Лещенко не прокомментировал заявление председателя НАБУ Артема Сытника о признаках административного правонарушения при получении им беспроцентного займа на приобретение жилья.
“Этот вопрос будет изучен сначала НАПК, а затем судом. НАБУ, когда делало свой вывод, переплутало различные правоотношения, такие как заем, кредит, подарок. Я готовлю на эту тему подробное объяснение для НАПК”, - заверил депутат.
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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.
7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".
Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.
10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.
Сегодня, 19 сентября, директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.
«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – снятые средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.
Также он заявил, что во время проверки по поводу приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений, материалы проверки будут переданы НАПК.