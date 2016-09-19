"Квартирный вопрос к Лещенко": нардеп таки допустил нарушения при покупке скандальных метров - НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Есть ряд нарушений, которые, мы считаем, подпадают под признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией», - заявил он.

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По словам Сытника, в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции», лица, в том числе народные депутаты, могут принимать подарки, которые соответствуют общепризнанным представлениям о гостеприимстве, кроме случаев, предусмотренных ч. 1 этой статьи.

«В соответствии со статьей 1 закона о предотвращении коррупции, подарок - это денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы предоставляются бесплатно или по цене ниже минимальной рыночной», - заявил он.

«Договор займа, который заключен между господином Лещенко и Притулой от 31 августа 2016 года, этот договор является беспроцентным и заключен на 10 лет. Учитывая, что на кредитном рынке Украины отсутствуют реальные возможности для получения беспроцентных кредитов, а самым низким ориентиром для кредитных ставок является учетная ставка НБУ в 15%, существуют признаки возможности получением народным депутатом Лещенко выгоды в виде беспроцентного займа, что не является общедоступной услугой », - пояснил Сытник.

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«Ориентировочная сумма выгоды составляет 188 тыс. гривен в 2016 году, если считать по ставке НБУ, и 565 грн гривен в каждом последующем году при условии сохранения учетной ставки в 15%, хотя не исключается, что она может быть увеличена», - заявил директор НАБУ.

По мнению Сытника, такие действия подпадают под признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по его словам, установлено, что народный депутат Лещенко указывал в декларации об имуществе как народный депутат в 2014-м и 2015 годах место жительства по адресу: Киев, улица Туровская, д. 18/20, причем какие-либо члены семьи, которые проживали бы по этому адресу, в декларацию не включены.

«В то же время есть депозитные счета (которые были одним из источником средств для приобретения квартиры - УНИАН), которыми оперировала его мать, также прописанная по этому адресу. По нашему мнению, в такой ситуации этого члена семьи нужно было также включать в декларацию и декларировать те депозиты, которые были зачислены на ее имя. Тем более, сам господин Лещенко объясняет, что фактически это были его средства, а мать только управляла этими счетами», - добавил Сытник.

По мнению НАБУ, эти действия подпадают под часть 3 статьи 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предупреждению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные объяснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

16 сентября пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила о том, что ведомство завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.