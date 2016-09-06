Антикоррупционер Лещенко купил квартиру стоимостью около 8 миллионов гривень - СМИ

Об этом свидетельствует справка из госреестра вещных прав на недвижимое имущество, сообщает Украинская правда.

Квартира расположена в новостройке в центре Киева, ее общая площадь составляет 192 квадратных метра.

Как указано на сайтах недвижимости, стоимость такой квартиры оценивается в $310 тысяч (примерно 8 миллионов гривень).

Сам Лещенко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о квартире. По его словам, часть средств на квартиру являются его сбережениями как бывшего совладельца "Украинской правды". "Кроме того, в 2013-2014 годах мной было задекларировано более 100 тысяч долларов дохода", - отметил нардеп.

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Также, половину суммы, по словам Лещенко, предоставила основатель "Украинской правды" Елена Притула в качестве "займа сроком на 10 лет". "Остальное - это деньги моего любимого человека Анастасии Топольской, которая будет указана в моей декларации по итогам 2016 года", - написал Лещенко.

Согласно декларации, в 2015 году Лещенко получил 212,067 тысяч гривень дохода в Украине, из них от преподавательской, научной и творческой деятельности 107,778 тысяч, отмечает "Украинская правда". Кроме того еще 47,48 тысяч Лещенко получил за пределами страны – от Колумбийского университета и австрийского Institute for Human Sciences. Среди недвижимого имущества нардеп указал треть в квартире 60 кв м. На счетах в банке у него было всего 24 тысячи гривень.