ОБСЕ призывает украинские власти обеспечить компенсацию семьям после погромов в Лощиновке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте организации со ссылкой на заявление директора офиса ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Майкла Георга Линка.

Читайте такжеПоявились фото вынужденной "эвакуации" некоторых ромов из ЛощиновкиВ этом документе, в частности, говорится: «27 августа насилие в отношении ромов вспыхнуло после ареста человека, подозреваемого в убийстве девочки. В присутствии сотрудников полиции шесть ромских домов были разгромлены и один подожжен. Десять семей ромов, около 60 человек, ушли из села еще до начала атаки. По просьбе неромских жителей местные власти согласились принять меры по выселению семей ромов из села».

Линк призывает украинские власти обеспечить соблюдение закона, основанного на принципах равенства и не дискриминации.

«Власти должны твердо противодействовать насилию и огульным обвинениям в адрес ромов», - подчеркнул директор офиса ОБСЕ.

По его словам, кроме вопроса компенсации, власти должны найти и привлечь к ответственности людей, устроивших самосуд.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской РДА Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.

Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение сельсовета Лощиновки о выселении ромов незаконно.

29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

30 августа в Лощиновке прошла церемония прощания с убитой 8-летней девочкой Ангелиной Моисеенко.

Провести девочку в последний путь съехались также жители из других населенных пунктов Измаильского и соседнего Болградского районов. Сюда также прибыли глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе, председатель Измаильской РГА Валентина Стойкова, городской голова Измаила Андрей Абрамченко, другие чиновники.

На митинге, прошедшем перед церемонией прощания с убитым ребенком, сельчане настаивали на выселении ромов.