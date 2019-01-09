Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности (фото)

К зачатию ребенка Тодоренко и Топалов готовились ответственно.

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно родила ребенка, рассказала, как узнала о беременности.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором она находится на первом месяце беременности и еще не знает об этом.

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"На этом фото я на первом месяце беременности. Ещё ничего не подозреваю о том, что я уже не одна, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику", - рассказала Регина.

По ее словам, в один из съемочных дней, когда она переодевалась, ей показалось, что с ее телом произошли кое-какие изменения.

"Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски", - вспоминает Тодоренко.

Она призналась, что к зачатию ребенка они с Владом Топаловым готовились ответственно: она пила фолиевую кислоту по назначению врача и отказалась от алкоголя.

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.