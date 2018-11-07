Умерла звезда сериала ''Моя прекрасная няня''

На счету Корчагиной более 20 ролей в кино и сериалах.

5 ноября на 71-м году жизни умерла российская актриса, звезда "Моей прекрасной няни" Наталья Корчагина. Об этом сообщает ресурс "Театрал". Причина смерти артистки не сообщается. Читайте такжеВ Харькове умерла известная ведущая Зрителям Корчагина известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Шериф", "Интерны", "Дом образцового содержания". Церемония прощания с Натальей Корчагиной пройдет в здании МТЮЗа 8 ноября. В этот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего. Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter