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Умерла звезда сериала ''Моя прекрасная няня''

08:03, 07 ноября 2018
Общество
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Корчагина скончалась в возрасте 70 лет / фото moscowtyz.ru

Об этом сообщает ресурс "Театрал". Причина смерти артистки не сообщается.

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Зрителям Корчагина известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Шериф", "Интерны", "Дом образцового содержания".

Церемония прощания с Натальей Корчагиной пройдет в здании МТЮЗа 8 ноября. В этот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего.

Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть#актриса