Умер известный украинский писатель и сценарист

Причиной смерти писателя стал оторванный тромб.

Умер известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский писатель Василий Трубай. "Сегодня в 16:10 умер Богдан Жолдак", - говорится в его сообщении.

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Жолдак - член Национальных союзов писателей и кинематографистов Украины. Кроме того, он работал учителем, киноредактором, ведущим.

Он - автор сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь". Автор книг "Соблазны", "Как собака под танк", "Бог бывает", "Когда гении плачут", "Яблоки из райского сада", "Укры" и других.

Как сообщал УНИАН, 31 октября скончался известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.