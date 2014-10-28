Канадские хирурги с ноября бесплатно будут оперировать раненых украинских солдат

Об этом сообщила на брифинге общественная активистка Оксана Сивак, передает "Новое время".

Канадские медики планируют выполнить восстанавливающие операции 50-ти пациентам, пострадавшим на Майдане и в зоне АТО.

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По ее словам, команда специалистов из Канады состоит из четырех пластических хирургов, специализирующихся на восстановлении лица, черепа и других постравматических деформациях. Вместе с ними также прибудут анестезиологи, медсестры и административный персонал.

Канадские врачи окажут практическую помощь коллегам из Украины впервые.