Конгресс США одобрил создание международного банка ядерного топлива

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о cоздании международного банка ядерного топлива для реакторов АЭС на территории одного из государств, не ведущих ядерных разработок.

Законопроект под названием "Акт 2007 года о международном ядерном топливе во имя мира и нераспространения" принят простым большинством голосов без электронного голосования.

В разделе документа о создании международного банка ядерного топлива указывается, что такой банк "должен быть создан под наблюдением МАГАТЭ на территории неядерного государства".

При этом пользоваться услугами банка и получать из него ядерное топливо для АЭС смогут только те государства, которые полностью сотрудничают с МАГАТЭ в вопросах обеспечения безопасности своих ядерных реакторов и не имеют на своей территории "никаких объектов по обогащению урана или переработкe использованного топлива".

Законопроект предусматривает выделение из федерального бюджета США в 2008 году 50 миллионов долларов для финансирования работ по созданию такого банка.

При этом в документе указывается, что еще 100 миллионов долларов для проекта поступят в виде гранта в размере 50 миллионов от фонда "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" и взносов на общую сумму в 50 миллионов от других стран-членов МАГАТЭ.

Общая стоимость проекта на 2008 год оценивается на уровне 150 миллионов долларов.

В законопрокте подчеркнуто также, что в рамках усилий по созданию "международных центров по циклу ядерного топлива" озвученное недавно "предложение правительства Россиийской Федерации о постановке одного из российских объектов по обогащению урана под международный контроль и менеджмент также приветствуется и заслуживает поддержки со стороны США".

РИА “Новости”