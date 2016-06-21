Ученым удалось создать искусственные вирусы без ДНК

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature, передает Лента.ру.

Отмечается, что сложные молекулы, форма которых соответствует оболочкам многих вирусов, могут применяться как транспорт для доставки лекарств и других активных веществ в раковые клетки.

Икосаэдр был построен из 60 белковых блоков, аминокислотные последовательности которых выбирались учеными из базы данных Protein Data Bank, содержащей коллекцию трехмерных структур множества белков. Всего биологи проверили 300 различных белков на то, способны ли они образовать нужную форму.

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Для выбранных белков определялись соответствующие гены, которые с помощью плазмид транспортировались в клетки кишечной палочки Escherichia coli. На основе внедренных последовательностей ДНК бактерии синтезировали белковые блоки, которые затем извлекались из E.coli и помещались в специальный раствор, где происходила самосборка икосаэдров.

Размер полученных частиц составляет 14 нанометров, и их структура соответствует той, что изначально была получена с помощью компьютерного моделирования.

Сообщается, что возможность проектировать способные самоорганизоваться в определенные структуры белки открывает путь к созданию микроскопических контейнеров, которые транспортируют большие объемы вещества, чем ранее разработанные капсулы. Такие капсулы могут применяться для целевой доставки лекарств в пораженные органы и ткани, что позволяет уничтожать дефектные клетки без вреда для здоровья.

Напомним, исследование, проведенное учеными из Сан-Франциско, показало, что с помощью лекарств на основе ретиноевой кислоты возможно усилить иммунную систему ВИЧ-инфицированных пациентов таким образом, что это позволит избавиться от пораженных вирусом клеток.