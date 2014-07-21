СБУ задержала в Киеве преступную группу, которая наладила незаконный оборот оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в рамках уголовного производства, начатого УСБУ в Запорожской области, правоохранители задокументировали несколько фактов реализации оружия. Установлено, что в преступную группу входило трое граждан Украины – двое киевлян и житель Днепропетровска.

17 июля в Киеве в результате спецоперации злоумышленники были задержаны на «горячем» во время попытки сбыта пистолета-пулемета «Скорпион», гранаты РГД-5 и патронов к нарезному оружию. При задержании нарушители оказывали сопротивление оперативникам.Читайте такжеЗадержанные СБУ по подозрению в терроризме украинцы, действовали по указанию РФ

Во время обысков в жилье задержанных правоохранители обнаружили и изъяли АКС-74У, 5 пистолетов марки ПМ и ТТ, оснащенных приборами для бесшумной стрельбы (глушителями), снайперскую винтовку СГТ-40 с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье, гранаты РГД-5 и Ф-1, большое количество патронов к нарезному оружию.

Следователем УСБУ в Запорожской области объявлено трем злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По решению Октябрьского районного суда Запорожья подозреваемым избрана мера пресечения – удержание под стражей.