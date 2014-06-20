108 семей военных, погибших в ходе АТО, рассчитывают на денежную помощь от государства - СМИ

На денежную помощь сегодня рассчитывают 108 семей военнослужащих, погибших во время АТО.

Об этом сообщает «Главком», ссылаясь на попавший в распоряжение издания список погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в антитеррористической операции, с информацией о выплатах их семьям единоразовой денежной помощи.

Издание отмечает, что это не все погибшие в ходе АТО, а лишь те, документы по выплатам семьям которых пришли хоть в какое-то движение.

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Согласно данным Министерства обороны, по состоянию на 15.00 18 июня, семьям 20 погибших военнослужащих из списка уже перечислена помощь, семьям 18 погибших помощь перечисляется. Семьям 3-х погибших военнослужащих помощь назначена, но средства не перечислены в связи с их отсутствием. У 7-ми семей документы находятся на доработке (условно это значит, что какой-то бумаги не хватило). Семьи еще 60 погибших только собирают документы.

Список будет дополняться. Однако, возможно, не очень быстро. Родственникам погибших военнослужащих, с которым удалось пообщаться «Главкому», в большинстве случаев сейчас попросту не до бумажной волокиты, отмечает издание.

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Размер единоразовой денежной помощи семье погибшего военнослужащего по Закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» равен 500-кратному прожиточному минимуму, установленному законом для трудоспособных лиц. Назначается и выплачивается равными частями всем лицам, которые имеют право на ее получение.

Согласно закону о государственном бюджете на 2014 год, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составляет 1218 грн. При умножении на 500 выходит сумма, которую озвучил президент Украины Петр Порошенко, – 609 тыс. грн.