Боевики угрожают взорвать Горловский химзавод в случае наступления сил АТО - СМИ

Боевики угрожают взорвать завод в случае наступления сил АТО на город.

Также в Горловке продолжают принудительно мобилизовать мужское население города. В принудительном порядке обязывают прибыть в военкоматы. Угрожают расстрелами обосновывая это «законом военного времени», сообщает inforesist.orgЧитайте такжеТеррористы планируют отравить Славянск и обвинить силовиков – СМИ

Справка: На территории завода без соблюдения элементарных правил безопасности хранятся сотни тысяч тонн высокотоксичных отходов производства тротила (тринитротолуола) и мононитрохлорбензолов, сульфатные отвалы, а также около 30 тонн неочищенного и 8 тонн готового тротила.

Отходы находятся под открытым небом или в почти полностью корродировавшей таре. Тротил находится в таком состоянии, что его не могут обезвредить и утилизировать обычными способами.Читайте такжеНа Донетчине вблизи Карловки террористы намерены взорвать дамбу на водохранилище - Селезнев