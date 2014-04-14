Миссия ОБСЕ: Ситуация в восточных регионах Украины напряженная

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ.

“Специальная миссия наблюдателей ОБСЕ оценила ситуацию в области безопасности в восточных городах Украины - Харьков, Луганске, Донецке и городе Славянск как напряженную”, - говорится в сообщении.

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Мониторинговая группа посетила Славянск в связи с сообщениями о попытке представителей Министерства внутренних дел освободить оккупированную здание управления милиции.

Мониторинговая группа отмечает, что столкнулась несколькими блокпостами “до зубов вооруженных людей в масках” перед въездом в город.

Члены Мониторинговой миссии отмечают, что в Донецке, хотя количество баррикад на оккупированной территории ОГА и палаток на площади Ленина не увеличивается, ситуация может ухудшиться.

Эксперты ОБСЕ отмечают напряженную ситуацию в Харькове и на Луганщине.

“Мониторинговая миссия побывала в этих городах, чтобы собрать информацию, иметь возможность прислушаться к проблемам местного населения, объяснить им роль ОБСЕ и широкое участие в этой организации государств, включая Россию и Украину”, - говорится в сообщении.