Миссия ОБСЕ: Ситуация в восточных регионах Украины напряженная
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что ситуация в восточных регионах Украины является напряженной.
Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ.
“Специальная миссия наблюдателей ОБСЕ оценила ситуацию в области безопасности в восточных городах Украины - Харьков, Луганске, Донецке и городе Славянск как напряженную”, - говорится в сообщении.
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Мониторинговая группа посетила Славянск в связи с сообщениями о попытке представителей Министерства внутренних дел освободить оккупированную здание управления милиции.
Мониторинговая группа отмечает, что столкнулась несколькими блокпостами “до зубов вооруженных людей в масках” перед въездом в город.
Члены Мониторинговой миссии отмечают, что в Донецке, хотя количество баррикад на оккупированной территории ОГА и палаток на площади Ленина не увеличивается, ситуация может ухудшиться.
Эксперты ОБСЕ отмечают напряженную ситуацию в Харькове и на Луганщине.
“Мониторинговая миссия побывала в этих городах, чтобы собрать информацию, иметь возможность прислушаться к проблемам местного населения, объяснить им роль ОБСЕ и широкое участие в этой организации государств, включая Россию и Украину”, - говорится в сообщении.