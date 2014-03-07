К штурму КП тактической группы "Крым" присоединились "неизвестные" военные
Несколько минут назад военные с оружием и без опознавательных знаков силовым методом проникли на территорию запасного командного пункта (ЗКП) тактической группы «Крым» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (Противовоздушные войска).
Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель командования воинской части, это произошло в Севастополе в районе балки Юхариной.
По его информации, в штурме ЗКП участвуют два подразделения, одно находится на территории, а второе - возле контрольно-пропускного пункта. Очередная смена ЗКП сейчас находится в бункере, и никого к себе не впускает.
На месте происшествия находится командир тактической группы «Крым» генерал-майор Олег Струцинский. По одной информации, он заблокирован в отдельном здании, по другой - пытается урегулировать ситуацию путем переговоров.
Читайте такжеПод Севастополем штурмуют командный пункт тактической группы "Крым"Как сообщал УНИАН, начиная с середины дня пятницы осуществлялось блокирование с целью осуществления контроля запасного командного пункта (ЗКП) тактической группы «Крым» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По информации представителя командования этой тактической группы, сегодня после обеда к контрольно-пропускному пункту ЗКП прибыл российский майор с предложением украинским военным совместно осуществлять контроль над подразделением. Кроме офицера, в расположение части также подъехал грузовик с вооруженными и экипированными военными. Представитель командования тактической группы «Крым» не исключал, что может произойти штурм военной части.
Как добавил собеседник агентства, на сегодня российские военные блокируют 5 воинских частей украинских противовоздушников в Евпатории и Севастополе.