К штурму КП тактической группы "Крым" присоединились "неизвестные" военные

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель командования воинской части, это произошло в Севастополе в районе балки Юхариной.

По его информации, в штурме ЗКП участвуют два подразделения, одно находится на территории, а второе - возле контрольно-пропускного пункта. Очередная смена ЗКП сейчас находится в бункере, и никого к себе не впускает.

На месте происшествия находится командир тактической группы «Крым» генерал-майор Олег Струцинский. По одной информации, он заблокирован в отдельном здании, по другой - пытается урегулировать ситуацию путем переговоров.

Читайте такжеПод Севастополем штурмуют командный пункт тактической группы "Крым"Как сообщал УНИАН, начиная с середины дня пятницы осуществлялось блокирование с целью осуществления контроля запасного командного пункта (ЗКП) тактической группы «Крым» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По информации представителя командования этой тактической группы, сегодня после обеда к контрольно-пропускному пункту ЗКП прибыл российский майор с предложением украинским военным совместно осуществлять контроль над подразделением. Кроме офицера, в расположение части также подъехал грузовик с вооруженными и экипированными военными. Представитель командования тактической группы «Крым» не исключал, что может произойти штурм военной части.

Как добавил собеседник агентства, на сегодня российские военные блокируют 5 воинских частей украинских противовоздушников в Евпатории и Севастополе.