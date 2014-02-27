У США и НАТО нет плана на случай вторжения России в Крым

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя НАТО генерала Филипа Бридлава, пишет Lenta.ru.

Американский генерал, командующий силами Североатлантического альянса в Европе, заявил, что НАТО не предпринимает никаких особых действий в связи с событиями в Украине.

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По словам генерала, он, как и многие другие сейчас, озабочен ситуацией в Украине, однако в его расписании есть и более важные вопросы. «На текущий момент мы не заняты разработкой каких-либо ответных мер. Мы собираемся поддерживать мирное разрешение этой ситуации», — добавил Бридлав.

Почти одновременно с ним выступил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Он также заявил о своей озабоченности и призвал Россию уважать территориальную целостность Украины. Он подчеркнул, что в 1994 году РФ гарантировала целостность украинских границ в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. «Мы будем внимательно следить за исполнением этого обещания», — сказал Кэмерон.

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Ранее насчет событий в Крыму высказался министр обороны США Чак Хейгл, призвавший Россию избегать действий, которые могут быть расценены «неправильно». Он также напомнил, что Пентагон «пристально следит за учениями российских войск у границы с Украиной».

В последние два дня в Крыму продолжается противостояние между сторонниками отделения полуострова от Украины и их противниками. По последним данным, в Симферополе и Севастополе с государственных и муниципальных учреждений убраны флаги Украины, на их место водружены российские триколоры. Столица автономии при этом заблокирована: автобусное сообщение с ней прервано.

Местные власти объявили о намерении провести референдум о принадлежности полуострова. В Киеве эти заявления и действия называют незаконными и предупреждают о возможности российского вторжения в Украину.