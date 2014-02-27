Спикер ВР Крыма: парламент назначит референдум на 25 мая

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады АРК будет рассмотрено два вопроса. Об этом говорится в видеообращении Председателя крымского парламента Владимира Константинова, сообщает КИА.

«Будет вынесено два вопроса – о проведении всекрымского референдума 25 мая о расширении полномочий АРК. Вопрос второй – об экономической ситуации в Крыму и отчеты правительства. Мы планируем рассмотреть эти вопросы, чтобы удовлетворить требования тех людей, которые сегодня возмущаясь ходят по улицам и не видят дальнейшей перспективы», – отметил Владимир Константинов.

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Он подчеркнул, что крымский парламент продолжает работать в штатном режиме, несмотря на происходящие в Украине и Крыму события.

«Ситуация остается напряженной. Вчера был спровоцирован конфликт. Радикальные элементы не дали нам провести внеочередное заседание Верховного Совета. Сегодня я своим решением организовал внеочередное заседание Верховного Совета, на котором мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы на сегодняшний день для автономии», – подчеркнул он.