СМИ: Регионалка указывает, кто должен успешно сдать экзамен на судью (фото)

Такой вывод следует из фотографии, которую сегодня сделал корреспондент издания Коммерсант Влад Содель и разместил на своей странице в Facebook.

Он снял рабочее место депутата, где среди прочих бумаг лежал список дел, которые она должна сделать. Содель подтвердил Украинской правде, что именно Татьяна Бахтеева сидела на этом месте в тот момент, когда делалось фото.

Первым пунктом там указано: позвонить ректору Национальной школы судей Украины Шуклиной Натали Георгиевне. (На самом деле она пока является и.о. ректора). Вторым пунктом указывается, что нужно "сказать, что 7 и 8 июня Нацшкола судей будет проводить экзамены, и нужно, чтобы Мирзоян Людвиг Коляевич успешно сдал эти экзамены (и другие экзамены, которые будут проведены 29 и 30 июня 2013)".

На сайте Нацшколы судей среди слушателей, которые должны сдавать экзамены 7-8 июня на должность судьи действительно значится "Мирзоян Людвиг Коляевич". Он будет сдавать экзамен в Харькове.

"Людвик Коляевич как адвокат уже защищал интересы Бахтеевой. В частности, как кандидата в народные депутаты. Ведь Бахтееву неоднократно обвиняли в том, что она занималась подкупом избирателей. В частности, проводила концерты, раздавала подарки", - написал в своем блоге Дмитрий Гнап.

Мирзоян оказался помощником адвоката Сергея Осыки, который защищал обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе - генерала Алексея Пукача, указывает УП.