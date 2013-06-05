Бахтеева предлагает обеспечить врачей скорой электрошокерами

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева работает над законопроектом о защите прав медицинских работников, в котором будет отмечаться, что работники скорой помощи должны иметь при себе средства защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бахтеева сказала во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов об убийстве беременного фельдшера, работавшей в скорой медпомощи.

В частности, отметила она, такими средствами защиты могут быть газовые баллончики, электрошокеры или же сопровождение милиции в тех случаях, когда медики знают, что они получили вызов от человека, состоящего на учете у психиатра.

“И конечно, оснащение всех мобильными телефонами”, - прибавила Бахтеева.

Она выразила надежду, что через несколько дней этот законопроект уже будет готов.

Кроме того, она отметила, что чаще всего на врачей нападают больные, состоящие на психиатрическом учете, и в целом украинские медики вообще очень не защищены от возможности нападения со стороны больных.