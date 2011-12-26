Адвокат Мельниченко перечисляет нарушения, совершенные сегодня судьей

Признав законным постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, Печерский районный суд Киева грубо нарушил нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО, комментируя сегодняшнее решение суда.

"Такое решение суда, по нашему мнению, принято с грубым нарушение норм уголовного и уголовно-процессуального права, принято на основании заключений, которые не отвечают фактическим обстоятельствам дела", - отметил адвокат.

Н.НЕДИЛЬКО напомнил, что, вынося решение, председательствующая на судебном заседании судья Виктория ГОРКАВАЯ пришла к выводу, что заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО являются якобы клеветой на высших должностных лиц государства, которые были при власти в то время, когда он документировал разговоры в рабочем кабинете Президента Украины Леонида КУЧМЫ, а именно: клеветой на него, Николая АЗАРОВА, Владимира ЛИТВИНА, Юрия Кравченко и других.

"Однако это опровергается показаниями ПУКАЧА, данными им в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе, и по самому ПУКАЧУ, а также опровергается материалами уголовного дела, возбужденного и против КУЧМЫ, и соответствующими выводами Временных следственных комиссий Верховной Рады. Хотя указанные высшие должностные лица государству были допрошены в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО, на основании сделанных ими же заявлений не в качестве подозреваемых, как того требует УПК Украины, а в качестве свидетелей, однако свидетелей чего именно и по каким именно известным им фактам – суд не отметил", - обращает внимание в своем комментарии Н.НЕДИЛЬКО.

Кроме того, он отметил, что судья, вопреки нормам законодательства, признала законной и постановление Генпрокуратуры в части возбуждения в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уголовного дела по факту якобы подделки им заявления-анкеты для получения заграничного паспорта, в который он якобы не внес ведомости о том, что имеет доступ к государственной тайне. Однако, отметил Н.НЕДИЛЬКО, судья не учла тот факт, что заявление-анкета не является тем документом, за подделку которого наступает уголовная ответственность.

В то же время адвокат назвал позорным тот факт, что суд признал законным постановление Генпрокуратуры в той части, что, совершая якобы незаконное прослушивание рабочего кабинета Л.КУЧМЫ, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО вышел за пределы предоставленных ему служебных полномочий, вследствие этого совершил преступление в качестве «превышения власти или служебных полномочий».

"Однако суд не учел тот факт, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, осуществляя документирование разговоров в рабочем кабинете Президента Украины Л.КУЧМЫ, не был ни служебным, ни должностным лицом, поэтому не может быть специальным субъектом преступления «превышения власти или служебных полномочий», за совершение которого привлекают к уголовной ответственности служебных или должностных лиц. Не принял во внимание суд и тот факт, что МЕЛЬНИЧЕНКО действовал в состоянии крайней необходимости, документируя преступления, совершаемые высшими должностными лицами государства. А также суд не отметил, какими именно правовыми нормами было запрещено МЕЛЬНИЧЕНКО документировать преступления, совершаемые высшими должностными лицами государства, и какие из них МЕЛЬНИЧЕНКО нарушил", - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

В то же время, по его словам, суд, признав «пленки МЕЛЬНИЧЕНКО» достаточными данными, которые могут быть основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела, признал и законным постановление Генпрокуратуры в части инкриминирования ему разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Однако какие именно сведения составляют государственную тайну и каким именно способом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО их разгласил. - суд не сказать, да и не мог сказать, потому что ни самих «пленок МЕЛЬНИЧЕНКО» не было в материалах уголовного дела, возбужденного в отношении него, также «задокументированные преступления высших должностных лиц» не могут быть засекречены согласно Закону Украины «О государственной тайне».

"Поэтому при таких обстоятельствах считаем решение судьи В.ГОРКАВОЙ незаконным и будем их обжаловать в апелляционном порядке", - заявил Н.НЕДИЛЬКО.