УЕП отметит 20-летие независимости Украины в Праге

Международная общественная организация "Украинская европейская перспектива" по случаю 20-летия независимости Украины проведет в Праге праздничные мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЕП, вечером 24 августа в пляжном комплексе Zlute Lazne на берегу Влтавы состоятся выступления украинских фольклорных коллективов, группы "Мандариновый рай", розыгрыш благотворительной лотереи, слайд-шоу, выставка-продажа, праздничный фейерверк и в завершение – украинско-европейская Диско-Party с DJ Tony Angelo.

УЕП объединила в праздновании 20-летия независимости Украины украинские общественные организации Чехии, которые содействовали проведению акции. Среди них: Украинский профессиональный союз в ЧР, Украинская инициатива в Чешской Республике, Чешская ассоциация украинцев, Общественная организация "Укргазета", Общество украинской трудовой миграции ЧР "Берегиня", Общественная организация "Джерело", Общественная организация "Родына", Образовательная организация "Эрудит".

Справка УНИАН. Украинская европейская перспектива - это международная общественная организация, объединяющая украинцев всего мира, которые поддерживают прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, живущих и работающих в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.