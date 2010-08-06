Участник акции "Гламурные гастроли кремлевского гэбиста" признан невиновным

Суд оправдал заместителя председателя Киевской «Свободы» Руслана АНДРИЙКО по делу задержанных активистов всеукраинского объединения «Свобода», проводивших акцию протеста против приезда в Украину главы РПЦ КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, сегодня судья Шевченковского районного суда города Киева Оксана РЕТЬМАН, рассмотрев дело против Р.АНДРИЙКО, полностью оправдала его.

Как отметил адвокат подсудимых Филипп ИЛЬЕНКО, ВО «Свобода» уже подало апелляционную жалобу в отношении трех активистов, которые во время мирной акции были задержаны работниками МВД и признаны виновными по этому делу, в частности в отношении Александра АРОНЦА, Эдуарда ИГОЛЬНИКОВА и Вадима КУВДОБЕНКО.

«Сейчас мы готовим подачу апелляционных жалоб в отношении других «свободовцев», которых суд также частично или полностью признал виновными, узаконив в отношении их милицейский произвол и освятив нарушения их конституционных прав. Учитывая предвзятость судьи относительно свидетельств со стороны защиты и полагаясь на фальсифицированные работниками МВД протоколы задержания, а также лжесвидетельства сотрудников спецподразделения «Беркут», «Свобода» также будет обращать внимание на это и других соответствующих органов», - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2010 года в 9.30 представители МВД задержали восемь членов ВО "Свобода", которые пытались провести театрализованную постановку "Гламурные гастроли кремлевского гэбиста" (Владимирский проезд, на тротуаре возле гостиницы "Хайят"). В частности, были задержаны заместитель председателя киевской "Свободы" Р.АНДРИЙКО, руководитель Печерской районной организации А.АРОНЕЦ, председатель Подольской районной организации Валентин ЛУНЕЙКО, председатель Оболонской организации В.КУДОВБЕНКО, Михаил КУБЛИЙ, Э.ИГОЛЬНИКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Евгений КОВАЛЕНКО.

В отношении Е.КОВАЛЕНКО суд вынесет свое решение в 9.00 9 августа.