На оккупированной части Донбасса действуют центры по организации терактов - Матиос

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действуют центры по организации террористических актов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга сегодня в Киеве.

Читайте такжеСпецслужбы РФ планировали покушения на 1600 правоохранителей и высших госчиновников Украины - Матиос "Могу утверждать, что на территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемых территориях, действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб (России), фамилиями, конкретными данными этих людей следствие располагает. Действуют специальные центры, которые поставили террористические акты на поток. Помощь в исполнении этих актов предоставляло достаточно значительное число граждан, проживающих на территории нашего государства в различных областях", - сказал Матиос.

По словам военного прокурора, мотивы таких действий будут устанавливаться. "Сейчас идет работа над тем, чтобы этих людей задержать", - добавил Матиос.

"Следствие, все теракты в отношении полковника (Максима) Шаповала, (Александра) Хараберюша и, кроме убийства (Павла) Шеремета, процессуальное руководство и расследования осуществляют следователи военной прокуратуры и СБУ - мы вплотную приблизились к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток", - сказал также Матиос.