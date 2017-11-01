На оккупированной части Донбасса действуют центры по организации терактов - Матиос
Центры, которые поставили теракты на поток, координируются офицерами спецслужб РФ. Следствие располагает их фамилиями. Кроме того, им помогает значительное количество граждан, которые проживают на территории нашего государства.
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действуют центры по организации террористических актов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга сегодня в Киеве.
Читайте такжеСпецслужбы РФ планировали покушения на 1600 правоохранителей и высших госчиновников Украины - Матиос "Могу утверждать, что на территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемых территориях, действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб (России), фамилиями, конкретными данными этих людей следствие располагает. Действуют специальные центры, которые поставили террористические акты на поток. Помощь в исполнении этих актов предоставляло достаточно значительное число граждан, проживающих на территории нашего государства в различных областях", - сказал Матиос.
По словам военного прокурора, мотивы таких действий будут устанавливаться. "Сейчас идет работа над тем, чтобы этих людей задержать", - добавил Матиос.
"Следствие, все теракты в отношении полковника (Максима) Шаповала, (Александра) Хараберюша и, кроме убийства (Павла) Шеремета, процессуальное руководство и расследования осуществляют следователи военной прокуратуры и СБУ - мы вплотную приблизились к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток", - сказал также Матиос.