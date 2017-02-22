В Минюсте назвали фамилии командиров российских военных, причастных к аннексии Крыма

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, - это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы РФ: Галкин А.И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник), Куликов В.В. - заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. - заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других", - отметил Петренко.

Отвечая на вопрос о доказательствах подготовки захвата Крыма в 2013 году, Петренко сказал, что они уже добавлены в первый иск в ЕСПЧ по аннексии полуострова.

"Мы получили их (доказательства) от спецслужб, из показаний свидетелей, от Минобороны. Все говорит о том, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году. И об этом точно знал Янукович. Он не мог не знать, будучи президентом", - подчеркнул Петренко.

Читайте такжеСБУ провела более 20 обысков у украинцев, тесно контактирующих с российскими спецслужбами

По его словам, шла переброска в Крым вооруженных сил РФ, проводилась диверсионная работа с местными органами власти.

"Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за "братский крымский народ", когда "киевская хунта" захватила власть в Украине", - добавил Петренко.

Министр юстиции уточнил, что есть свидетели таких действий представителей РФ.

"Свидетели очень разные. Военнослужащие, которые вышли из Крыма, крымские татары, гражданское население. В среднем в день мы опрашиваем по два-три человека. Это огромная работа. Мы фиксируем информацию от них и направляем ее в ЕСПЧ", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ провела более 20 обысков в украинцев, которые находятся в тесном контакте с представителем российских спецслужб.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что установлены фамилии людей, которые платили и получали "московские деньги". Луценко заявил, что помощники нардепов принимали участие в сепаратистских мероприятиях, организованных Россией.