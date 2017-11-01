Чтобы не стать заложниками спецслужб: пограничники советуют украинцам не ездить в Крым
"Практически каждый гражданин Украины, который так или иначе оказывается в поле зрения российских спецслужб, автоматически может превратиться из категории обычного путешественника в заложника", - подчеркивают в ГПСУ.
В Государственной пограничной службе Украины советуют украинцам не ехать в оккупированный Крым, чтобы не стать заложниками российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112-Украина".
"Основной совет - это конечно не ехать на оккупированный полуостров, так как практически каждый гражданин Украины, который так или иначе оказывается в поле зрения или поле возможностей российских спецслужб, он автоматически может превратиться из категории обычного путешественника в заложника, поэтому от таких поездок лучше воздержаться", - сказал Слободян.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов через административную границу с оккупированным Крымом.
Позднее все пункты пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу. Оккупанты объснили временное закрытие админграницы техническим сбоем.