Чтобы не стать заложниками спецслужб: пограничники советуют украинцам не ездить в Крым

В Государственной пограничной службе Украины советуют украинцам не ехать в оккупированный Крым, чтобы не стать заложниками российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112-Украина".

"Основной совет - это конечно не ехать на оккупированный полуостров, так как практически каждый гражданин Украины, который так или иначе оказывается в поле зрения или поле возможностей российских спецслужб, он автоматически может превратиться из категории обычного путешественника в заложника, поэтому от таких поездок лучше воздержаться", - сказал Слободян.

Читайте такжеДжемилев объяснил, какой путь выбрала Украина для освобождения Крыма

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов через административную границу с оккупированным Крымом.

Позднее все пункты пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу. Оккупанты объснили временное закрытие админграницы техническим сбоем.